La diputada ibicenca del PSOE, Milena Herrera. - PSOE

EIVISSA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada ibicenca del PSOE, Milena Herrera, ha ejercido este miércoles como portavoz socialista en la Diputación Permanente del Congreso para defender el decreto ley que reconoce y protege a las familias monoparentales, y establece medidas para garantizar sus derechos en todo el Estado.

"Las familias con una única persona adulta a cargo no podrán ya ser discriminadas en el acceso a derechos, beneficios o servicios frente a una familia encabezada por dos personas", ha afirmado durante su intervención en el debate de convalidación.

Herrera ha reconocido expresamente el trabajo de las asociaciones que representan a estas familias y han impulsado el reconocimiento de sus derechos.

La diputada ha explicado que las familias encabezadas por una sola persona progenitora han aumentado de forma sostenida durante la última década y que, pese a ello, sus necesidades específicas no habían tenido un reconocimiento jurídico estatal "suficiente".

"Reconocer formalmente a través de este real decreto ley y llevar al BOE su realidad, nombrarlas, definirlas legalmente y reconocer que la forma de crianza que ejercen es diferente a la de las familias biparentales es importante para avanzar en la igualdad de oportunidades de los niños, las niñas y adolescentes que crecen en este tipo de familias", ha señalado.

La diputada ha destacado que el reconocimiento de estas familias permitirá corregir desigualdades en el acceso a las políticas públicas y evitar que las ayudas dependan del lugar de residencia o de criterios económicos que no tengan en cuenta el número de personas adultas que sostienen el hogar.

Entre las medidas, ha señalado la equiparación de las monoparentales con dos menores a cargo a las familias numerosas como "un paso adelante enorme", como también "el hecho de que este país reconozca que todas las familias con un único adulto a cargo, mujer u hombre, no podrán ya ser discriminadas en el acceso a derechos, beneficios o servicios frente a una familia encabezada por dos personas".

Herrera también ha destacado la importancia de incorporar la corrección de los umbrales de renta en las convocatorias de ayudas, así como la prioridad de estas familias en las medidas de conciliación y corresponsabilidad.

Entre otros datos, ha destacado que el 43,4 por ciento de estas familias tiene ingresos por debajo del umbral de la pobreza y el 16,9 por ciento sufre carencias materiales severas, unos porcentajes que, según ha indicado, duplican los de la población general.

Además, ha recalcado que "ayudar a estas familias no supone en ningún caso ignorar a las que crían a más hijos e hijas que la media". "Esto no ha sido nunca una competición entre diferentes tipos de familias", ha agregado.