Herrera (PSOE) critica que el PP rompe el acuerdo logrado en Baleares para que Formentera tenga senador

Archivo - Portavoz del PSIB, Milena Herrera. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en el Congreso Milena Herrera ha advertido de que la decisión del PP de presentar enmiendas a la reforma constitucional que ha de permitir que Formentera tenga representación directa en el Senado "pone en riesgo un acuerdo largamente trabajado y ampliamente consensuado en Baleares".

Herrera ha señalado que se está a dos votaciones para que Formentera pueda conseguir la representación directa en el Senado, ha indicado el PSOE en un comunicado.

La diputada socialista ha criticado el cambio de postura del PP, recordando que hace unas semanas los 'populares' no apoyaron la tramitación de la reforma.

Según Milena Herrera, el paso dado ahora por el PP con la presentación de enmiendas contradice el consenso logrado.

"Ahora, en contra de lo que decían hace unos días, ha presentado enmiendas que sólo lían y rompen el consenso al que habían llegado todas las fuerzas políticas en el Parlament, donde ellos habían votado que sí", ha dicho.

El PSOE ha reclamado que el PP rectifique y permita culminar una reforma que responde a una reivindicación histórica de Formentera.

Herrera ha insistido en que el PSOE pide al PP la retirada de una enmienda "absurda, ridícula" y que vote sí, mostrando su compromiso con Formentera.