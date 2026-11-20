Herrera (PSOE) defiende la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución. - PSOE

EIVISSA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada ibicenca del PSOE y candidata al Congreso, Milena Herrera, ha defendido la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución y ha reiterado el compromiso del Partido Socialista con el derecho a la vivienda, el refuerzo de los servicios públicos y el incremento de los recursos que el Estado destina a Baleares.

En un acto de campaña, Herrera ha criticado los discursos que intentan enfrentar a las personas pensionistas con las generaciones más jóvenes.

En este sentido, ha recordado que el PSOE impulsó la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, mientras el PP votó en contra de la ley que garantizaba esta actualización en 2021.

"Es injusto que nuestros pensionistas estén siempre con la duda, con la miedo de qué pasará el año que viene, cuánto me subirán la pensión", ha señalado Herrera, recordando que por ello el programa socialista plantea blindar constitucionalmente la revalorización de las pensiones.

"Nos comprometemos con una lucha de gigantes, porque sabemos que aquí nos enfrentamos al poder absoluto, al negocio absoluto, a la especulación absoluta", ha añadido.

La diputada ha defendido que la construcción de vivienda debe responder a las necesidades de la población y no a la especulación inmobiliaria. "Nos comprometemos a que lo que se construya aquí sea vivienda pública, que nadie tenga que pagar más del 30% de sus ingresos en vivienda", ha afirmado.

Además, ha reivindicado la aplicación de la Ley estatal de vivienda para limitar los precios del alquiler.

La candidata también ha destacado el incremento de los recursos que el Estado transfiere a Baleares. Según Herrera, hace ocho años, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, las Islas recibían 2.574 millones de euros anuales, mientras que actualmente esta cantidad se ha elevado a 4.667 millones. "Con las negociaciones que hizo Francina Armengol para conseguir el régimen especial balear y con el incremento de financiación que ha hecho este Gobierno, de aquellos 2.574 millones que os decía hemos pasado a 4.667, un incremento del 81 por ciento", ha afirmado.

Durante la intervención, la diputada ha valorado las actuaciones impulsadas por el Gobierno de España en Eivissa, como la gratuidad del transporte público, y la construcción de más de 500 viviendas protegidas en Ca n'Escandell. También, las infraestructuras que han sido desbloqueadas y finalizadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez, como la depuradora y el Parador de Eivissa.

En el ámbito de los servicios públicos, Herrera ha recordado el compromiso socialista de elevar el gasto sanitario al 7 por ciento del PIB y ampliar las prestaciones de la sanidad pública con programas como el 'Plan Sonríe', que incorporaría las primeras prestaciones de salud bucodental.

Finalmente, Milena Herrera ha defendido el compromiso del PSOE con los derechos humanos, la defensa de las mujeres, las personas LGTBI, la clase trabajadora y las personas más vulnerables, criticando los discursos de la derecha basados "en el insulto, la difamación, la mentira y el bloqueo".