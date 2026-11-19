EIVISSA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'número tres' del PSOE al Congreso por Baleares, Milena Herrera, ha presentado las propuestas del programa electoral del PSOE en materia de recursos naturales y sector primario y ha destacado la garantía de acceso universal y asequible al agua.

Asimismo, ha situado el agua como una de las principales preocupaciones de Eivissa alertando de la sobreexplotación de los recursos hídricos y de la "falta de planificación" ante los efectos del cambio climático.

"El agua es un bien escaso, sobreexplotado, que en nuestra isla arrastra muchísimos problemas por una gestión que se ha hecho durante mucho tiempo sin pensar en el presente y, sobre todo, en el futuro", ha subrayado.

Igualmente, ha señalado que "conviven momentos de prealerta por sequía con inundaciones fortísimas por estas danas y por estos fenómenos que trae el cambio climático, que la derecha y la ultraderecha ignoran".

La candidata ha reivindicado el consumo responsable, la desalación con energías renovables y una planificación territorial ajustada a los recursos disponibles.

A su entender, es "incompatible" que en una isla como Eivissa "haya instituciones que sigan autorizando cuestiones como fiestas egipcias con lagos artificiales con agua malgastada, en eventos que sólo buscan que algunos, los que tienen más, puedan disfrutar de lo que debería ser de todos".

El PSOE propone aprobar una Estrategia Nacional de Resiliencia Hídrica para planificar la gestión de los recursos y prevenir los riesgos de inundación.

También ha defendido que "es necesario escuchar a la ciencia y tener en cuenta las predicciones" que señalan que toda la costa mediterránea, y muy especialmente Baleares, "sufrirán mucho durante los próximos años".

Herrera también ha reivindicado la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias y, por otro lado, ha destacado la importancia de una Ley de Agricultura Familiar y Profesional para garantizar el futuro de las pequeñas y medianas explotaciones.

La propuesta socialista incluye medidas para garantizar la competencia justa, facilitar el relevo generacional, reducir la burocracia y reconocer el trabajo de conservación del territorio que desarrolla el campesinado.

La candidata ha reivindicado también compensaciones económicas para las personas que mantienen la actividad agraria y el paisaje de la isla y, finalmente, ha defendido el mantenimiento de las ayudas y el reconocimiento de las particularidades insulares.