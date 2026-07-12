El Hipódromo de Manacor acoge la Jornada del club de amateurs y propietarios - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hipódromo de Manacor ha acogido este sábado una nueva edición de la Jornada del Club de Amateurs y Propietarios, que ha combinado las pruebas puntuables del Torneo de Amateurs con actividades familiares.

Según ha subrayado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, la jornada ha contado con una destacada participación de caras conocidas, en una iniciativa destinada a acercar el trote a nuevos públicos y reforzar su dimensión social y divulgativa.

Así, se ha celebrado la tradicional carrera de exhibición de tándems, en la que conductores amateurs han compartido sulky con invitados como Miquel Calent, Miquel Soler, Chichi Soler, Toni Prats, Maria Barceló, Marta Ferrer y Jovan Stankovic.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, se ha sumado a la exhibición, subiéndose al tándem y participando en la prueba.

"Jornadas como esta demuestran que el trote es un deporte abierto a todos, capaz de combinar competición, entretenimiento y participación", ha señalado Bestard.

En este sentido, ha puesto en valor que la implicación del Club de Amateurs y Propietarios y la colaboración de personas conocidas "contribuyen a dar una mayor visibilidad" a este deporte y a "acercarlo a las nuevas generaciones y a muchas familias".

La jornada de este sábado también ha contado con actividades infantiles y, según la institución insular, ha vuelto a consolidarse como una de las citas más participativas y esperadas de la temporada.