El Hipódromo de Son Pardo acogerá este domingo ocho carreras de 'trot' balear

Momento de una de las carreras de 'trot' balear en el Hipódromo de Son Pardo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hipódromo de Son Pardo acogerá este domingo una jornada de 'trot' con ocho carreras, que reunirá a algunos de los mejores caballos de tres y cuatro años del panorama balear.

La cita, organizada por el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), comenzará a las 10.32 horas y entre estas competiciones, destaca el Critèrium dels 4 Anys y el Campió dels Campions, con una dotación de 15.000 euros en premios cada uno, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El Critèrium dels 4 Anys, previsto a las 12.45 horas, es una prueba semiclásica reservada a caballos nacionales de cuatro años que se disputará sobre una distancia de 2.150 metros con salida 'autostart'.

La carrera se presenta como una nueva oportunidad para los protagonistas del Gran Premi del Criador, celebrado el pasado 12 de octubre en Son Pardo, en el que Magic Mar, conducido por J. A. Riera, de la cuadra Cas Bombero, se proclamó vencedor, seguido de More Mio y Mesquinet SP.

La otra gran prueba será el Campió dels Campions, que se disputará a las 14.25 horas, una carrera clásica reservada a caballos nacionales de tres años que marcará el regreso a la pista de los protagonistas de los grandes premios disputados durante la temporada.

La competición se desarrollará sobre una distancia de 2.650 metros con salida 'autostart' y contará también con 15.000 euros en premios, de los que 6.900 euros serán para el vencedor.

La jornada también dará protagonismo a los caballos más jóvenes con el Premi Black Crom GS, previsto a las 13.35 horas, una de las pruebas preparatorias de cara al Critèrium dels 2 Anys. La carrera estará reservada a caballos nacionales de dos años y se disputará sobre una distancia de 2.150 metros, con una dotación de 1.800 euros en premios.

El programa se completará con el Premi Malone, el Premi Societat Hípica Gabellina del Trot, el Premi Club Cavallista de Llucmajor, el Premi Club Hípic d'Artà y el Premi Juan Lladó Juan.

Con esta programación, Son Pardo acogerá una jornada que reunirá a caballos de diferentes generaciones y permitirá seguir la evolución de los ejemplares más jóvenes, así como volver a ver en competición a algunos de los principales protagonistas de la temporada del 'trot' de Mallorca.