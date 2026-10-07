El Hipódromo de Son Pardo acogerá el Gran Premio del Criador 2026 el próximo 12 de octubre

Presentación del Gran Premio del Criador 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio del Criador 2026 se celebrará el próximo 12 de octubre en el Hipódromo de Son Pardo, como una de las citas más destacadas del calendario de 'trot'.

La prueba, organizada por el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) está reservada a caballos nacionales de cuatro años y se disputa sobre una distancia de 2.650 metros con salida 'autostart', según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La prueba se ha presentado este miércoles en un acto al que han asistido el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro *Bestard; el presidente del IEHM, Gaspar Oliver, y el presidente de la Federación Balear de Trot, Juan Antonio Rosselló Comes. Durante la presentación también se han dado a conocer el trofeo y la manta del Grand Prix del Criador.

En la presentación se han seleccionado los lugares de salida de la carrera. Los 16 participantes ya clasificados para disputar la prueba del próximo 12 de octubre los ocuparán Miguel, Miracle de Ladil, Mesquinet SF, Miss Blaugrana Mar, Mística Cege, Mustel des pres, Màgic Mar, Mar Duran, Melos des pres, Merci RS, Mad Max SB, More Mio, Mitaka Martinov, Melos de Llevant, Margareta y Marlon GS, por este orden.

El Gran Premio del Criador tiene como objetivo "fomentar la cría del caballo trotador" y "reforzar la actividad ganadera vinculada al sector equino" en Baleares. La prueba se ha consolidado como "una de las competiciones destacadas del calendario anual" y como una cita "de referencia" para el sector del 'trot'.

Después del acto, criadores, 'cavallistes' y representantes del mundo del 'trot' y de la hípica de Mallorca han compartido una comida de hermandad, que ha servido también como punto de encuentro del sector antes de la celebración del Grand Prix del Criador de este 12 de octubre.