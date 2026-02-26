El hipódromo de Son Pardo acogerá ocho carreras y dos grandes pruebas clásicas por el Día de Baleares

El hipódromo de Son Pardo acogerá ocho carreras de trote por el Día de Baleares - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hipódromo de Son Pardo acogerá el próximo domingo, Día de Baleares, una jornada festiva con ocho carreras, dos grandes pruebas clásicas y varias actividades familiares.

Todas las actividades contempladas en la programación, que ha sido presentada la tarde de este jueves por el conseller de Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, serán gratuitas.

El evento, según ha informado la institución insular en un comunicado, empezará con una sesión matinal a partir de las 11.00 horas e incluirá un total de ocho carreras.

Entre las pruebas destacadas figuran el Gran Premio Govern, dotado con 9.000 euros y reservado a los mejores caballos nacionales de cuatro años o más, y el Premio Baleares, con 8.000 euros en premios y la participación de ejemplares internacionales.

El programa se completará con los premios Eivissa, Formentera y Cabrera y los premios Veda y Royal para potras de tres años, así como una carrera de 'menadors' infantiles.

"Se trata de unas carreras muy importantes dentro del calendario del trote balear, que ponen en valor el nivel de nuestros caballos y 'menadors', tanto a nivel nacional como internacional", ha dicho Bestard.