El Hipódromo de Son Pardo afronta la temporada de otoño con algunas de las citas más destacadas del calendario de trote. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hipódromo de Son Pardo afronta la temporada de otoño después de un verano marcado por el cierre temporal de la pista, para ejecutar su renovación integral y lo hace con algunas de las citas más destacadas del calendario del trote como el Grand Prix des Baléares Eqwin y el Critèrium Nacional.

Las obras, llevadas a cabo por el Consell de Mallorca, obligaron a trasladar las carreras al Hipódromo de Manacor durante los meses de verano, donde las reuniones nocturnas continuaron hasta el 12 de septiembre, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Con la reapertura de Son Pardo a finales de agosto y el regreso de las carreras a la pista renovada, el calendario entra ahora en una nueva etapa, con las jornadas de otoño nuevamente en horario diurno. La próxima gran cita será el sábado 26 de septiembre, a partir de las 11.15 horas, con una de las jornadas más destacadas del mes en Son Pardo.

El programa incluye el Grand Prix des Baléares Eqwin, prueba de grupo III dotada con 25.000 euros, el Critèrium Nacional y el Gran Premi Société du Trotteur Français, además del Premi Aniversari Federació Balear de Trot.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que el Consell de Mallorca afronta una temporada de otoño con citas muy importantes para el trote mallorquín tras la reciente reforma integral de la pista de Son Pardo. "Esta actuación nos permite encarar los próximos meses con unas instalaciones renovadas y preparadas para acoger algunas de las pruebas más esperadas del calendario", ha añadido.

Tras las citas de septiembre, el calendario continuará con algunas de las principales pruebas de la temporada. Entre ellas destacan el Gran Premi dels 4 Anys, el 12 de octubre; el Critèrium dels 3 Anys y el Critèrium dels 4 Anys, el 8 de noviembre; el Memorial Bartomeu Estelrich, el 22 de noviembre; y, ya en diciembre, el Critèrium dels Dos Anys y el Gran Premi Egües. Estas pruebas marcarán el tramo final de una temporada especialmente intensa para los hipódromos de Mallorca.