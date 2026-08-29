El hipódromo de Son Pardo ya tiene una nueva pista de competición renovada y adaptada a las necesidades actuales

Inauguración de la renovada pista del hipódromo de Son Pardo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), ha inaugurado este viernes la nueva pista de competición del hipódromo de Son Pardo, tras una inversión de 556.418 euros, y que ha permitido renovar una infraestructura construida hace más de 25 años que presentaba problemas de drenaje, especialmente durante los episodios de lluvia.

Los trabajos han incluido la extracción selectiva y la limpieza de los materiales antiguos, la renovación del sistema de drenaje y el extendido de las nuevas capas de base y rodadura.

Al acto de apertura de la nueva pista rehabilitada ha asistido el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, que ha cortado la cinta inaugural, acompañado del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, y del presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Bestard ha destacado que la inversión de más de medio millón de euros permite dar respuesta a una reivindicación histórica del sector y renovar una infraestructura esencial para el trote mallorquín. "Cumplimos, así, el compromiso adquirido con el sector, con una reforma muy esperada, después de más de 25 años", ha indicado.

Bestard también ha remarcado el aprovechamiento de los materiales de la antigua pista, que ha permitido ejecutar la actuación de una manera más eficiente, con una apuesta clara por aprovechar los materiales existentes y mejorar las condiciones de la pista para los caballos y los profesionales.

UNA PISTA ADAPTADA A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL TROTE

Los trabajos han incluido la extracción selectiva y la limpieza de los materiales antiguos, la renovación del sistema de drenaje y el extendido de las nuevas capas de base y rodadura.

En esta última se han utilizado cerca de 500 toneladas de material, mayoritariamente arena silícea. También se han ejecutado diferentes actuaciones de mantenimiento para mejorar los drenajes existentes alrededor de las pistas de competición y entrenamiento.

La reforma ha priorizado el aprovechamiento de los materiales existentes. Así, se han recuperado y reutilizado aproximadamente 12.000 metros cúbicos de grava procedente del antiguo drenaje, gracias al cribado realizado en la propia obra.

Esta actuación ha permitido reducir considerablemente el transporte de áridos y evitar cientos de desplazamientos de vehículos pesados, disminuyendo el impacto ambiental de los trabajos.

Con la finalización de esta actuación, Son Pardo cuenta con una pista de competición completamente renovada y adaptada a las necesidades actuales del trote, después de que durante el periodo de ejecución de las obras las carreras programadas se trasladaran temporalmente al Hipódromo de Manacor.