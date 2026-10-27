Los hogares con todos sus miembros en paro en Baleares se sitúan e 7.900 en el tercer trimestre, un 22,5% menos

Archivo - Oficina del SOIB en la calle Miquel Marqués de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hogares con todos sus miembros en paro en Baleares se situaron en 7.900 en el tercer trimestre, un 22,5% menos que el trimestre anterior, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, entre julio y septiembre los hogares del archipiélago con todos sus miembros ocupados alcanzaron los 346.500, mientras que los hogares con al menos un activo se situaron en 379.000.

En términos generales, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 21.800 en el tercer trimestre, un 2,8% más respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 786.100.

En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 4.800, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 0,6%.

Entre julio y septiembre, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 47.600 (-0,39%), hasta un total de 12.226.100 hogares. En los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 188.500 (+1,6%).

Para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, los datos de hogares del tercer trimestre reflejan "la fortaleza del mercado laboral".

Los hogares con al menos un activo aumentaron en 42.600 en el tercer trimestre (+0,29%), hasta los 14.512.900, mientras que en el último año se incrementaron en 190.100 (+1,33%).

Por último, los hogares en los que no hay ningún activo subieron en 33.300 entre julio y septiembre (+0,60%), hasta situarse en 5.561.000. En el último año, estos hogares han aumentado en 116.000 (+2,13%).

Según Estadística, el número de hogares de España superó los 20 millones en el tercer trimestre por primera vez en la serie histórica. En concreto, alcanzaron los 20.073.900 hogares, tras crecer en 75.900 en el trimestre.