Un hombre amenaza de muerte a su expareja durante meses en Palma y la persigue con un machete de medio metro

Machete incautado al detenido. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que llevaba amenazando de muerte a su expareja durante meses y que la persiguió por la calle con un machete de medio metro.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado viernes agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron alertados por el 091 de que un varón, que portaba un machete, estaba maltratando a su expareja en plena calle, en el barrio de Son Gotleu.

Al llegar la patrulla, vio que había un hombre que, nervioso, huía al percatarse de la presencia policial. Rápidamente, los agentes se apearon del vehículo y lo retuvieron.

Posteriormente, otra patrulla fue a hablar con la víctima, que explicó que hacía unos meses que habían finalizado la relación, pero que, desde entonces, cada vez que se encontraban por la calle, el ahora detenido le insultaba y la amenazaba de muerte si le denunciaba. "Como me denuncies, te mato", le habría dicho, según el relato de los agentes.

Sin embargo, en el día de los hechos, el agresor, al volver a verla por la calle, le insultó y le golpeó con una rama en la cara.

Posteriormente, al tratar de huir la mujer, el presunto autor le lanzó un cuchillo y le persiguió con un machete de medio metro aproximadamente. Un testigo tuvo que separar al hombre para evitar que la situación fuera a mayores.

Al llegar los policías nacionales, el varón lanzó el arma blanca bajo un camión. por eso no la portaba encima en el momento que le retuvieron. Tras la explicación de la mujer, los agentes localizaron el machete bajo el vehículo, como había narrado la víctima.

Por todo ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de malos tratos.