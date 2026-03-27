Un hombre contrata a un sicario por 2.000 euros para intentar matar a su compañero de piso en Sant Antoni

El arma blanca supuestamente empleada en los hechos. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Sant Antoni de Portmany (Eivissa) por supuestamente intentar matar a otro a cambio de 2.000 euros.

El supuesto instigador de los hechos y responsable del pago, un compañero de piso de la víctima, también ha sido arrestado, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Fue sobre las 04.00 horas de la madrugada del pasado viernes cuando el agresor accedió a un domicilio ubicado en la calle Retiro y le asestó once puñaladas en el tórax a uno de los cuatro inquilinos.

La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Antoni se desplazaron hasta el lugar de los hechos y atendieron a la víctima, quien fue trasladada a un centro sanitario.

Poco después, los policías localizaron en las inmediaciones del domicilio a un individuo que portaba un cuchillo en el bolsillo y, ante la sospecha de que pudiera estar implicado en la agresión, le retuvieron hasta la llegada de los guardias civiles.

Los investigadores de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Eivissa asumieron la investigación del caso y averiguaron que uno de los residentes en el domicilio le había abierto la puerta al supuesto autor del apuñalamiento.

Este se dirigió directamente a la estancia en la que dormía la víctima y le agredió con un arma blanca mientras el otro sospechoso observaba la escena sin intervenir.

Avanzadas las pesquisas, constataron que la víctima y su compañero de piso habían tenido varias desavenencias previas y que el segundo le había amenazado en reiteradas ocasiones con contratar a alguien por 2.000 euros para que le matara. El agresor reveló que le habían ofrecido esa cantidad de dinero a cambio de llevar a cabo la agresión.

El supuesto sicario, un joven de 26 años, ha sido arrestado como supuesto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. El otro, de 48 años, como inductor del mismo delito.