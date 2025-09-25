Un hombre ebrio se encierra en los baños del aeropuerto de Palma y acaba enfrentándose a los guardias civiles

El detenido, conducido por agentes en las instalaciones del aeropuerto. - GUARDIA CIVIL

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Palma a un hombre, español de 36 años, después de que tras denegarle el acceso a un vuelo por ir borracho, se encerrara en un baño de mujeres y, al salir, acabara amenazando y enfrentándose a los agentes.

Según ha informado en un comunicado la Benemérita, los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma recibieron un aviso donde les informaban de que un varón se encontraba encerrado en uno de los baños de mujeres.

Al personarse los agentes en el lugar, se percataron de que, efectivamente, en uno de los baños de mujeres había un varón muy alterado, gritando con la puerta cerrada.

Los guardias civiles le solicitaron que saliera, aunque hizo caso omiso, comprobando que se encontraba en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, por las respuestas que daba a los agentes.

Los trabajadores de la línea de vuelo con la que iba a viajar el individuo informaron a los guardias de que se le había denegado el acceso al avión por el estado que presentaba.

Finalmente, el hombre decidió salir del baño, aunque con actitud violenta y amenazante, tanto hacia los agentes como hacia los trabajadores y personas que se encontraban en el lugar.

Al intentar la Benemérita que depusiera su actitud y que se calmara para abandonar la zona de embarque, terminó enfrentándose a los agentes, al mismo tiempo que lanzaba contundentes amenazas.

Acabó detenido por los delitos de amenaza, desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad.