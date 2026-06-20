Un hombre se fractura una pierna en el incendio de un velero en el puerto de Palma

Archivo - Puerto de Palma, Mallorca durante el Palma International Boat Show - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años se ha fracturado una pierna durante el incendio de un velero que ha prendido fuego la mañana de este sábado en el puerto de Palma.

Los servicios de emergencias, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, han recibido el aviso sobre las 11.15 horas.

Las primeras informaciones indicaban que se había producido un incendio en el interior de un velero que estaba amarrado en el muelle de las Golondrinas, a la altura del Auditorium.

Hasta allí se han desplazado agentes de la Policía Local de Palma, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como efectivos de Salvamento Marítimo y de los Bomberos de Palma.

Los sanitarios del SAMU 061 han atendido a un hombre de unos 40 años que había sufrido una fractura en una pierna. Los bomberos han sofocado las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce.