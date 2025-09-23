Homs celebra acuerdo logrado en la UE "para acabar con la explotación de los becarios y ofrecerles oportunidades justas"

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista balear, Alícia Homs, ha celebrado el acuerdo que se ha logrado este martes en la comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento Europeo "para acabar con la explotación de los becarios y ofrecerles oportunidades justas".

Según han informado los Socialistas en el Parlamento Europeo en una nota de prensa, la comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento Europeo ha aprobado este martes un acuerdo "histórico" para mejorar las condiciones de las personas en prácticas en la Unión Europea. Bajo el liderazgo del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), la propuesta busca poner fin a las prácticas no remuneradas y frenar el empleo encubierto que trae consigo la "explotación" de la juventud "como mano de obra barata o gratuita".

Sin embargo, para el Grupo de los Socialistas y Demócratas, la votación ha dejado en evidencia la "falta de credibilidad" del PP Europeo, al que han reprochado que, "a última hora, ha intentado debilitar el texto" posicionándose en contra de compromisos "clave", como los criterios para definir el abuso y el empleo encubierto, o el establecimiento de la duración de una práctica.

Con este informe, cuyo mandato para negociar con el Consejo se confirmará previsiblemente en el pleno a principios de octubre, la Eurocámara reclama una definición clara y sólida de lo que es una práctica y un alcance amplio que cubra a una gran mayoría de becarios, incluidas las prácticas en el mercado laboral, aquellas ligadas a políticas activas de empleo, las obligatorias para acceder a una profesión --por ejemplo, a través de másteres--, y las extracurriculares cuando no conlleven la obtención de créditos. Quedarían excluidos los periodos ligados a formación profesional --ya regulados-- y las curriculares obligatorias para la obtención de créditos.

La eurodiputada socialista balear, Alícia Homs, ponente del informe y miembro de la Comisión de Empleo, ha celebrado este avance: "Hoy --por este martes-- enviamos un mensaje de esperanza a la juventud europea. Hemos escuchado su voz y hemos alcanzado una propuesta sólida que pretende garantizar protección frente a abusos y discriminación". Además, ha añadido, "para los jóvenes de entornos desfavorecidos, esto supone una oportunidad real y más justa".

Pese a la oposición de los conservadores, Homs ha asegurado que el acuerdo recoge estándares ambiciosos en materia de remuneración, protección social y duración de las prácticas, así como fuertes salvaguardas para la igualdad de trato y el acceso sindical. "Sabíamos desde el principio que esta batalla no sería fácil, pero nos hemos comprometido a defender este acuerdo y no otro".

Según datos de Eurobarómetro y Eurostat, cerca del 80 por ciento de los europeos de entre 18 y 35 años realiza al menos una práctica. Sin embargo, casi la mitad no percibe ningún tipo de remuneración, y quienes la reciben apenas logran cubrir una parte de sus gastos.

Por eso, los socialistas han insistido en acabar con esta situación. "Unas prácticas justas y dignas abren la puerta a unas condiciones de vida decentes y a carreras prometedoras", ha dicho Homs.