El Hospital de Inca se adhiere al sistema de notificación en seguridad en anestesia y reanimación

El Hospital Comarcal de Inca se une a Sensar - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca ha formalizado su adhesión a Sensar, el Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación, una asociación científica que tiene como objetivo promover la seguridad del paciente y la calidad asistencial en el ámbito de la anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor, así como extender la cultura de seguridad a todos los ámbitos de la atención sanitaria, con especial énfasis en el ámbito perioperatorio.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, Sensar dispone de un sistema de análisis de los factores implicados en los incidentes críticos para evitar que se repitan: el paciente, el individuo o profesional en contacto con el paciente, la tarea que desempeñan, el equipo humano, el lugar de trabajo o la organización.

Los profesionales podrán comunicar circunstancias que disminuyen el margen de seguridad del paciente y que pueden suponerle un daño real o potencial. Estos registros son anónimos y voluntarios y pretenden canalizar el aprendizaje por medio del error.

El grupo de analizadores del Hospital de Inca estará coordinado por la anestesióloga Irene Enríquez e integrado por un equipo multidisciplinar formado por las enfermeras María Gema Hidalgo, Catalina Marroig y Raquel Rodríguez, la cirujana general Laura Fernández, la traumatóloga Sandra Abando, la anestesióloga Grineldy Mercedes y la ginecóloga Magdalena Comas.

Actualmente, 114 hospitales de España y Latinoamérica se han adherido a Sensar, han recogido y analizado más de 10.000 incidentes para la seguridad del paciente y propuesto más de 22.000 medidas correctoras.