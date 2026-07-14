El Hospital de Inca ha implantado 115 marcapasos permanentes

Cardiología del Hospital Comarcal de Inca - CAIB
PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Comarcal de Inca ha implantado 115 marcapasos permanentes desde que hace dos años se pusiera el primero a un paciente de 87 años que padecía un bloqueo auriculoventricular avanzado.
Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, hasta el año 2024, entre 50 y 60 pacientes del Sector Sanitario de Tramuntana que necesitaban implantarse un marcapasos o necesitaban un recambio eran derivados anualmente a Son Espases. A éstos se sumaban los que necesitaban una reprogramación del dispositivo o una revisión y todos los portadores de marcapasos que necesitaban someterse a una cirugía.
Desde esa fecha todos son atendidos en el Hospital Comarcal de Inca y los portadores de marcapasos y desfibriladores acuden a las consultas de Cardiología del Hospital para sus revisiones periódicas o para reprogramarlos.
Igualmente, ya no se derivan a Son Espases pacientes con marcapasos o desfibriladores para someterlos a diferentes cirugías o a resonancias magnéticas. Según las previsiones del Servicio de Cardiología, este año se implantarán alrededor de 80 marcapasos permanentes.
Todo ello genera más comodidad para los usuarios del Sector y un ahorro en gasto sanitario, dado que estos pacientes ya no precisarán ambulancias básicas o medicalizadas para ser trasladados a Son Espases.
La implantación de marcapasos ha supuesto un salto de calidad para el Hospital de Inca, gracias principalmente al esfuerzo del personal de los servicios de Cardiología, Radiología y Quirófano.