El Hospital de Inca recibe tres nuevos certificados de calidad y suma ya una quincena

La consellera de Salud, Manuela García, entrega uno de los nuevos certificados de calidad al Hospital Comarcal de Inca. - CAIB

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha hecho entrega al Hospital Comarcal de Inca de tres nuevos certificados ISO en materia de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015, que se suman a la docena con los que contaba hasta ahora.

En concreto, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, los certificados los han recibido la Unidad de Estancia Corta, la Unidad de Formación Sanitaria Especializada y el Servicio de Informática.

"El hecho de que este hospital, que cuenta con 35 servicios entre asistenciales y no asistenciales y varias unidades funcionales multidisciplinares, tenga 15 servicios o unidades con esta certificación es un gran porcentaje que habla muy bien de su nivel de calidad y del esfuerzo que lleva a cabo para mantener estos estándares y para ir revalidándolos", ha destacado García.

Fue en 2014, ha recordado la Conselleria, cuando el Hospital de Inca empezó a trabajar en materia de calidad y de mejora continua y a partir del año siguiente empezó a obtener reconocimientos.

En 2015 el Servicio de Farmacia logró el primer certificado; en 2016 se sumaron Nefrología, Radiología y Rehabilitación; en 2017 se añadió Psiquiatría Hospitalaria; en 2018, Anatomía Patológica y Hematología; y en 2019 fue el turno del Laboratorio de Análisis Clínicos, del Servicio de Ginecología-Obstetricia y del de Reproducción Asistida mediante Técnicas de Fecundación in Vitro.

Por último, en 2020 obtuvieron el certificado los servicios de Oftalmología y de Gestión de Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento, y este año se han sumado la Unidad de Estancia Corta, la Unidad de Formación Sanitaria Especializada y el Servicio de Informática.

Todas estas homologaciones, ha apuntado la Conselleria, premian las acciones de mejora en la atención a los pacientes y usuarios y en los procesos, entre otros.

El Hospital de Inca tiene incorporada una metodología de gestión de la calidad que permite mejorar progresivamente la atención de los pacientes y usuarios, y que se refleja en los reconocimientos, certificados y acreditaciones que ha obtenido en la última década.