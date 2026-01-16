El Hospital de Manacor activa un plan de contingencia transitorio para cubrir las guardias en Ginecología

Archivo - Hospital de Manacor. - CAIB - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor activará desde el lunes el plan de contingencia para cubrir guardias del Servicio de Ginecología del centro "de manera transitoria".

Las bajas sobrevenidas de varios facultativos del Hospital de Manacor han hecho que el Servicio de Ginecología del centro tenga que "reducir de manera excepcional" el número de profesionales que hacen guardia, por lo que pasan de dos a un ginecólogo a partir de las 15.00 horas, según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

No obstante, han apuntado que la atención ginecológica a las mujeres del Llevant de Mallorca está "garantizada con los mismos índices de seguridad para las pacientes" y de "excelencia asistencial".

El Hospital atenderá todas las urgencias con normalidad, aunque, de manera excepcional, en el caso de urgencias demorables, las pacientes se derivarán a otro centro sanitario, en coordinación con el SAMU 061 y con los servicios de ginecología de otros hospitales.

"El Hospital de Manacor y el Servicio de Salud trabajan de manera conjunta en la búsqueda de profesionales y con la colaboración de todos los hospitales públicos para ampliar la plantilla de facultativos de la especialidad de ginecología", han alegado.