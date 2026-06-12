El Hospital de Manacor estudia el regreso a sus habitaciones de los 13 pacientes reubicados a causa del incendio

Bomberos de Mallorca en el Hospital de Manacor - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha vuelto a la normalidad tras el pequeño incendio originado este jueves en el centro y valorará si reubica a los 13 pacientes que han dormido en otras habitaciones por motivos de seguridad.

Fuentes hospitalarias han explicado a Europa Press que la zona afectada se está ventilando y que, a lo largo de este viernes, se valorará la posibilidad de que regresen los pacientes que fueron reubicados, en concreto, siete mujeres, dos bebés y cuatro niños.

El incidente se inició en la tarde del jueves y obligó, por precaución, a desalojar dos áreas y a reubicar a varios pacientes. Fuentes hospitalarias y del IbSalut confirmaron que el fuego se desató en el interior del centro hospitalario.

Aunque las primeras hipótesis apuntaban a que se habría producido en una cocina, finalmente se ha determinado que las llamas se han originado como consecuencia del trabajo de un operario.

Se encontraba en una sala de calderas manipulando una radial cuando una chispa ha provocado un pequeño incendio que, pese a que ha sido sofocado rápidamente por los Bomberos de Mallorca, ha generado una espesa humareda. Ahora, se evaluarán los daños ocasionados y las causas del origen del fuego.