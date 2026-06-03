Hospital Manacor: recogida de medicación en taquillas automáticas para pacientes externos

El Hospital de Manacor implanta un sistema de taquillas automáticas para dispensar medicación a pacientes externos.
El Hospital de Manacor implanta un sistema de taquillas automáticas para dispensar medicación a pacientes externos. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 14:47
Seguir en

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha puesto en marcha un nuevo sistema de dispensación de medicación mediante taquillas automatizadas destinado a pacientes externos que requieren tratamientos de forma periódica.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el sistema está gestionado por el Servicio de Farmacia del hospital e incorpora 39 compartimentos inteligentes, 14 refrigerados y 25 a temperatura ambiente, que permiten la recogida de la medicación sin necesidad de pasar por el mostrador de atención.

El servicio se dirige a pacientes con dificultades de conciliación horaria y que presentan una adecuada adherencia a su tratamiento farmacoterapéutico.

Las taquillas funcionan mediante un sistema de identificación segura --con código personal, tarjeta sanitaria o código QR-- que permite abrir el compartimento en el que el Servicio de Farmacia ha depositado la medicación.

De esta forma, el sistema registra cada dispensación, garantiza la trazabilidad del medicamento e incorpora controles de temperatura y medidas de seguridad que aseguran los estándares de calidad asistencial.

Este modelo busca reducir tiempos de espera y mejorar la accesibilidad al servicio, facilitando la recogida de tratamientos fuera de las horas de mayor afluencia y adaptándose a las necesidades laborales y personales de los pacientes.

Además, el sistema se complementa con atención farmacéutica no presencial mediante herramientas de telefarmacia para realizar seguimiento sin necesidad de desplazamientos continuos al hospital.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado