Hospital Manacor: recogida de medicación en taquillas automáticas para pacientes externos

El Hospital de Manacor implanta un sistema de taquillas automáticas para dispensar medicación a pacientes externos. - CAIB

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha puesto en marcha un nuevo sistema de dispensación de medicación mediante taquillas automatizadas destinado a pacientes externos que requieren tratamientos de forma periódica.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el sistema está gestionado por el Servicio de Farmacia del hospital e incorpora 39 compartimentos inteligentes, 14 refrigerados y 25 a temperatura ambiente, que permiten la recogida de la medicación sin necesidad de pasar por el mostrador de atención.

El servicio se dirige a pacientes con dificultades de conciliación horaria y que presentan una adecuada adherencia a su tratamiento farmacoterapéutico.

Las taquillas funcionan mediante un sistema de identificación segura --con código personal, tarjeta sanitaria o código QR-- que permite abrir el compartimento en el que el Servicio de Farmacia ha depositado la medicación.

De esta forma, el sistema registra cada dispensación, garantiza la trazabilidad del medicamento e incorpora controles de temperatura y medidas de seguridad que aseguran los estándares de calidad asistencial.

Este modelo busca reducir tiempos de espera y mejorar la accesibilidad al servicio, facilitando la recogida de tratamientos fuera de las horas de mayor afluencia y adaptándose a las necesidades laborales y personales de los pacientes.

Además, el sistema se complementa con atención farmacéutica no presencial mediante herramientas de telefarmacia para realizar seguimiento sin necesidad de desplazamientos continuos al hospital.