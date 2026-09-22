El Hospital de Manacor trasladará entre septiembre y octubre las consultas externas al nuevo edificio ambulatorio

Hospital de Manacor - CAIB

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor sigue avanzando en la puesta en funcionamiento del nuevo edificio ambulatorio con el traslado progresivo de las consultas externas de diferentes especialidades a la primera planta del nuevo equipamiento.

Así lo ha explicado este martes en un comunicado la Conselleria de Salud, que ha detallado que este proceso de reorganización y traslado se lleva a cabo entre los meses de septiembre y octubre y "permite incorporar paulatinamente diferentes servicios a las nuevas instalaciones". De este modo, el nuevo edificio amplía "de manera progresiva" los espacios destinados a la actividad ambulatoria del Hospital de Manacor.

Durante septiembre se han trasladado a las dependencias nuevas las consultas de Endocrinología, Cirugía, Pediatría, Traumatología y Psiquiatría. El proceso continúa con la incorporación progresiva de Ginecología y Obstetricia, mientras que el traslado de los gabinetes de Urología y Otorrinolaringología está previsto para finales de este mes. En octubre se hará efectivo el traslado de los servicios de Dermatología y Oftalmología.

La puesta en funcionamiento progresiva de estos nuevos espacios "facilita una reorganización de la actividad de Consultas Externas" y permite concentrar diferentes especialidades en el nuevo edificio, "dentro del proceso de transformación y ampliación de las instalaciones del Hospital de Manacor".

El edificio ambulatorio constituye "uno de los principales espacios del proceso de renovación y ampliación" del hospital. Además, la progresiva incorporación de las consultas externas "permite aprovechar" las nuevas instalaciones y ofrecer espacios asistenciales "más actuales y adaptados" al desarrollo de la actividad ambulatoria.

El traslado se lleva a cabo de manera gradual para facilitar la reorganización de los servicios y garantizar la continuidad de la atención a los pacientes durante todo el proceso, ha indicado la Conselleria, que ha señalado que a medida que las diferentes especialidades se incorporan al nuevo edificio, los pacientes disponen de nuevos espacios para sus visitas y pruebas, mientras que los profesionales cuentan con instalaciones adaptadas a las "necesidades actuales" de la actividad asistencial.

Con motivo de este proceso de traslado, el Hospital de Manacor recomienda a los pacientes con cita en Consultas Externas que, al llegar al centro, consulten la máquina de tiques y obtengan el de consulta correspondiente.

"Es muy importante revisar atentamente la información que aparece, especialmente la ubicación de la consulta, porque ésta puede haber cambiado con motivo del traslado al nuevo edificio ambulatorio", destacan.