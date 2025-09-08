El Hospital Son Espases acoge un curso internacional pionero para afrontar las superbacterias - CAIB

La resistencia a los antibióticos ya provoca más muertes al año en todo el mundo que el cáncer

El Hospital Universitario Son Espases ha acogido esta semana un curso internacional pionero para afrontar las superbecterias, como la 'Pseudomonas aeruginosa', que se vuelven residentes a los antibióticos y representan una de las amenazas "más silenciosas y peligrosas" para la salud.

Según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, durante cinco días expertos de toda Europa y del mundo se han reunido en el centro hospitalario para compartir conocimientos, técnicas de laboratorio y análisis genéticos avanzados.

El objetivo es entender cómo estas bacterias se hacen más fuertes y cómo se pueden frenar antes de que causen más muertes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos ya provoca más de un millón de muertes al año en todo el mundo, una cifra más elevada que la de defunciones por cáncer.

El curso, organizado por el equipo de Microbiología de Son Espases junto a la Sociedad Europea de Microbiología (Escmid), el Instituto de Salud Carlos III y la Universitat de les Illes Balears (UIB), forma a profesionales en técnicas punteras como la secuenciación completa del genoma de las bacterias, el análisis de sus mecanismos de resistencia y la interpretación de datos bioinformáticos.

Estas herramientas permiten detectar con precisión qué antibióticos ya no funcionan y cuáles todavía son eficaces, un dato clave para salvar vidas, han destacado desde Salud.

Además, se estudian los perfiles de resistencia de la 'Pseudomonas aeruginosa', una bacteria especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como la fibrosis quística.

También se abordan los mecanismos moleculares que permiten que estas bacterias esquiven los tratamientos, y se analizan las tendencias de resistencia en Europa para mejorar la vigilancia y la respuesta sanitaria.

El equipo de Son Espases, liderado por el doctor Antonio Oliver Palomo y con investigadores como Carla López Causapé, Estrella Rojo Molinero y Xavier Mulet Aguiló, se considera uno de los referentes mundiales en la investigación de estas bacterias.

Desde la Conselleria han puesto en valor su trabajo que, han destacado, ha sido clave para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de infecciones graves en toda Europa.

"Desde Mallorca se está librando una batalla científica de primer nivel contra una amenaza global que nos afecta a todos, y este curso es una muestra de que la investigación local puede tener un impacto internacional", han concluido.