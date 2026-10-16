El Hospital Son Espases, galardonado con un premio a la calidad asistencial en el área del corazón - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha sido galardonado en la categoría del área del corazón con el premio TOP 20 de IASIST, que reconoce "la calidad, la eficiencia y los buenos resultados" de los hospitales españoles y la eficacia en su gestión.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el área del corazón, formada por el Servicio de Cardiología, Cirugía Cardiaca, Medicina Intensiva (unidad coronaria y postcirugía cardiaca) y el Servicio de Anestesia, ha recibido ocho premios en los últimos años.

El jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Son Espases, Vicente Peral, junto con la directora gerente del centro hospitalario, Cristina Granados, han recogido el premio en la gala de entrega de los premios, celebrada en Madrid, y en la que han participado más de doscientos hospitales públicos y privados de toda España.