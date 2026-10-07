El Hospital Son Espases incorpora 93 enfermeras interinas o con contratos de larga duración - CAIB

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases incorporará en los próximos días un total de 93 enfermeras con contratos de interinidad o de larga duración en los diferentes servicios hospitalarios.

El llamamiento público de enfermería se ha convocado a las 10.00 horas de este miércoles y se han ofrecido plazas de enfermera generalista, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

En estos momentos, Son Espases cuenta con 2.165 enfermeras, un 10 por ciento más que en 2023, cuando tenía 1.970. Así, en estos tres últimos años, el centro hospitalario ha incorporado 195 profesionales a los equipos de enfermería.

Desde la Conselleria han destacado que el Hospital Universitario Son Espases apuesta por el desarrollo profesional de la categoría de enfermería en el marco de la creación de plazas dentro de su estructura orgánica.

Con estos llamamientos públicos se incorporarán enfermeras que actualmente están en las bolsas de enfermería, y de este modo se favorece el relevo generacional de los profesionales que pronto se jubilarán.