El Hospital Son Llàtzer permitirá valorar su servicio con encuestas a través de SMS

Cartel promocional de las encuestas de valoración de Son Llàtzer. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha incorporado un nuevo sistema de encuestas por SMS con el objetivo de conocer la experiencia de los pacientes tras su paso por el centro y disponer de información que contribuya a mejorar la atención sanitaria.

Por medio de este nuevo canal, algunos pacientes recibirán, una vez finalizada su atención, un mensaje SMS oficial del IbSalut con un enlace a una breve encuesta para valorar la atención recibida.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha detallado que la iniciativa se dirige a personas atendidas en consultas externas, urgencias, hospitalización y quirófano.

El cuestionario ha sido diseñado para completarse en pocos minutos y garantiza en todo momento la confidencialidad y el anonimato de las respuestas. Su finalidad es conocer la percepción de los pacientes sobre distintos aspectos de la atención recibida y recoger información que permita identificar oportunidades de mejora.

La experiencia de los pacientes es un indicador de "gran valor" para evaluar la calidad asistencial. La información que se obtenga por medio de estas encuestas permitirá analizar diferentes aspectos del proceso asistencial, detectar áreas de mejora y reforzar aquellas prácticas que contribuyen a una mejor experiencia de las personas atendidas.

La participación de los pacientes aporta una visión complementaria a los indicadores asistenciales y ayuda a evaluar el funcionamiento de los servicios desde la perspectiva de quienes los utilizan. Escuchar su experiencia permite identificar necesidades, introducir mejoras y adaptar los servicios a las expectativas de la ciudadanía.