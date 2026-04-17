Los hoteleros esperan que el proceso de regularización de personal no dificulte la captación de personal

Encuentro de la FEHM con el cuerpo consular de Baleares. - FEHM

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha expresado su deseo de que la regularización extraordinaria de migrantes transcurra de la mejor manera posible y no dificulte la captación de personal a las puertas de la temporada alta.

A preguntas de los medios durante una jornada con el Cuerpo Consular, Vich ha añadido que ve con buenos ojos que se acredite la ausencia de antecedentes penales durante el proceso, aunque ha admitido que algunas personas se pueden encontrar con dificultades a la hora de conseguir esa documentación en sus países de origen.

"No entraremos a valorar el qué ni el cómo. Vamos a esperar que todo transcurra de la mejor manera. Estamos centrados en la operativa, que es realmente lo que nos preocupa. Los próximos días veremos cómo va transcurriendo. Lo que esperamos es que pueda transcurrir bien para que nosotros no tengamos dificultades, sobre todo en temporada alta, para la captación de personal", ha indicado.

Preguntado por la cuestión, el decano del Cuerpo Consular en Baleares, Michel Magnier, ha reconocido que el proceso de regularización supondrá una mayor carga de trabajo para los representantes consulares que, además, con dificultades presupuestarias y de personal.

El decano ha subrayado que ahora que se ha puesto en marcha el procedimiento se podrá empezar a valorar qué carencias tiene y dónde se puede mejorar. Al mismo tiempo, ha reconocido que en Baleares las problemáticas con Extranjería han sido recurrentes y no sólo en relación a la regularización.

"De tantos extranjeros que vienen a vivir aquí y de tantos turistas que vienen y tantas inversiones que se hacen, siempre ha sido uno de los problemas que hemos tenido sobre la mesa de ver cómo podemos, entre todos, administración española y Cuerpo Consular, mejorar ese sistema. Es un sistema que siempre se ve desbordado", ha admitido, al tiempo que ha reclamado a la Administración central más medios y más presupuesto.

"Contamos con lo que contamos y tenemos que buscar los medios necesarios para que de todas estas personas puedan tener efectivamente el trato que se merecen y puedan presentar los expedientes en tiempo y forma", ha indicado.

ENCUENTRO CON EL Cuerpo Consular

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Cuerpo Consular en Baleares han celebrado este viernes por primera vez un encuentro para abordar la integración de la cada vez mayor fuerza laboral extranjera y mejorar la atención a las personas en el destino.

En declaraciones a los medios, el presidente de la FEHM, Javier Vich, ha subrayado la importancia de la jornada para avanzar en la coordinación y la colaboración con los cuerpos consulares ante las problemáticas que puedan experimentar los turistas en sus viajes.

"Cuando un turista se encuentra con una situación complicada, más allá de la tramitación burocrática y de lo que suelen ser los trabajos que hacen los cuerpos consulares, nosotros, desde hace años apostamos por la calidad, la calidad de los servicios en destino para los turistas sigue siendo igual o más importante", ha explicado.

Vich ha hecho hincapié igualmente en otro de los temas que trata la jornada, en relación al cada vez mayor número de trabajadores extranjeros y extracomunitarios.

"Aspiramos a cooperar con todos los cuerpos consulares para enfocarnos tanto en los turistas como en los trabajadores y en su capacidad de integración a nuestra sociedad", ha indicado.

El decano del Cuerpo Consular, Michel Magnier, por su parte, decano del Cuerpo Consular de Baleares ha subrayado la necesidad de ayudar al capital humano extranjero del que se nutren los hoteleros de Mallorca

En este sentido, ha destacado una singularidad que tiene Baleares, en relación a que el Cuerpo Consular representa a 320.000 personas. "Necesitamos que ese capital humano también pueda, de alguna forma, desarrollar sus preocupaciones, sus anhelos, de decir cómo ven esta sociedad balear, porque se trata de tener una sociedad rica en su diversidad, pero lo más homogénea posible. No queremos discriminación, lo que queremos es integración", ha indicado.

El decano ha subrayado la importancia de que este 30 por ciento de la población de Baleares se sienta representada y se sienta partícipes del proyecto de la sociedad balear.