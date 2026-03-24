Los hoteleros de Mallorca prevén una ocupación del 70% en Semana Santa con más del 90% de la planta abierta

Archivo - Fergus Club Font de Sa Cala Beach. - FERGUS GROUP - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en torno al 70%, en línea con los resultados del año pasado, con un nivel de apertura del 92%, dos puntos porcentuales más que el año anterior.

A juicio de la patronal hotelera, estos datos confirman la consolidación del adelanto del inicio de temporada y la progresiva ampliación del calendario turístico.

Estas previsiones se producen en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, aunque el sector hotelero destaca la estabilidad de la demanda turística hacia Mallorca gracias a la fortaleza del destino.

"Insistimos en la necesidad de mantener la prudencia ante el actual contexto internacional, marcado por cambios constantes y una situación geopolítica que requiere un seguimiento permanente por sus efectos sobre la economía y la movilidad internacional", han indicado en un comunicado.

Asimismo, han reiterado el deseo del sector de que finalicen cuanto antes los conflictos bélicos tanto en Oriente Medio como en Ucrania.

"En este escenario, y gracias a la diversificación del producto turístico de Mallorca y de sus mercados emisores, las previsiones se mantienen estables. El comportamiento específico de cada mercado y segmento turístico dependerá de la evolución del conflicto y sus derivadas", ha destacado la vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló.

Según han añadido, uno de los factores que sí genera una preocupación compartida por el tejido empresarial es el incremento de los costes, especialmente en el precio del combustible, por su impacto directo en el transporte aéreo y marítimo, en los suministros de determinados productos que pueden verse afectados.

Según han indicado, el hecho de que Semana Santa se sitúe este año a principios de abril favorece la actividad turística, aunque este factor es coyuntural.

A día de hoy, un 20% de los hoteles permanecen abiertos todo el año. En febrero, en concreto, ya abren cuatro de cada diez hoteles, en marzo, siete de cada diez establecimientos. En abril ya abren nueve de cada diez hoteles.

Por zonas, las previsiones apuntan a un comportamiento positivo y alineado con la media del destino. Colònia de Sant Jordi, Alcúdia y Pollença, Sóller, Playa de Palma, Peguera, Palmanova-Magaluf y Playa de Muro apuntan a ocupaciones de entre el 70 y 75%. Palma será previsiblemente, donde predomina el segmento urbano, sus expectativas son entorno al 86%, similar al año pasado.

Alemania continúa respondiendo, aunque más lentamente que Reino Unido, que se muestra más dinámico en reservas turísticas.