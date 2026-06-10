Los hoteleros de Mallorca repiten la campaña para agradecer la visita de los turistas y animar a cuidar la isla

Presentación de la campaña 'Thanks for visiting Mallorca' de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca - FEHM

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha impulsado la segunda edición de la campaña 'Thanks for visiting Mallorca' con el objetivo de trasladar un mensaje de agradecimiento al turista y de la importancia de buscar un equilibrio entre visitantes y residentes.

La campaña, que estará presente con 14 vallas publicitarias y acciones en redes sociales, ha sido presentada este miércoles por el presidente del la FEHM, Javier Vich, quien ha destacado que se da así continuidad a la iniciativa iniciada el año pasado.

Los mensajes de este año son 'This is your holiday, this is our home. Let's all care' --Estas son tus vacaciones, este es nuestro hogar. Cuidémoslo entre todos-- y 'Let's keep it special together' --Mantengámoslo especial entre todos--.

El presidente ha explicado que el objetivo de la campaña es lanzar un mensaje de que la relación entre el visitante y el residente "forma parte de una misma realidad". "Puede ser tu lugar de vacaciones y a la vez es nuestra casa. Una cosa no excluye a la otra", ha dicho.

Según Vich, la campaña es una "invitación a seguir haciendo las cosas bien", con la idea de que los turistas tengan una buena experiencia y los residentes se sientan cómodos con el principal motor de la economía.

"No es confrontar, no es señalar, no es elegir uno u otro, sino detectar que aquello que hace especial Mallorca es el resultado de muchas personas haciendo bien las cosas durante mucho tiempo", ha subrayado.