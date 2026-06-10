Los hoteleros de Mallorca repiten la campaña para agradecer la visita de los turistas y animar a cuidar la isla

Presentación de la campaña 'Thanks for visiting Mallorca' de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
Presentación de la campaña 'Thanks for visiting Mallorca' de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca - FEHM
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 12:27
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PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha impulsado la segunda edición de la campaña 'Thanks for visiting Mallorca' con el objetivo de trasladar un mensaje de agradecimiento al turista y de la importancia de buscar un equilibrio entre visitantes y residentes.

La campaña, que estará presente con 14 vallas publicitarias y acciones en redes sociales, ha sido presentada este miércoles por el presidente del la FEHM, Javier Vich, quien ha destacado que se da así continuidad a la iniciativa iniciada el año pasado.

Los mensajes de este año son 'This is your holiday, this is our home. Let's all care' --Estas son tus vacaciones, este es nuestro hogar. Cuidémoslo entre todos-- y 'Let's keep it special together' --Mantengámoslo especial entre todos--.

El presidente ha explicado que el objetivo de la campaña es lanzar un mensaje de que la relación entre el visitante y el residente "forma parte de una misma realidad". "Puede ser tu lugar de vacaciones y a la vez es nuestra casa. Una cosa no excluye a la otra", ha dicho.

Según Vich, la campaña es una "invitación a seguir haciendo las cosas bien", con la idea de que los turistas tengan una buena experiencia y los residentes se sientan cómodos con el principal motor de la economía.

"No es confrontar, no es señalar, no es elegir uno u otro, sino detectar que aquello que hace especial Mallorca es el resultado de muchas personas haciendo bien las cosas durante mucho tiempo", ha subrayado.

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