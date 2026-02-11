Los hoteleros se oponen a la subida del ITS y piden una revisión integral de su gestión y recaudación

Archivo - Recepción de un hotel. - UGT-A - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha mostrado este miércoles en la reunión de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad su oposición a la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y ha reclamado una revisión de la gestión y la recaudación.

En un comunicado, la patronal hotelera ha reivindicado la necesidad de un replanteamiento general de la tasa, desde el funcionamiento de la Comisión del ITS, la redistribución de la recaudación, la asignación de los recursos y la priorización de las actuaciones.

Además, ha demandado mayor transparencia, agilidad y votación individual de los proyectos que concurren a las convocatorias.

Para la patronal hotelera, que ha participado desde el inicio en las Mesas del Pacto por la Sostenibilidad, "existe la necesidad de ser coherentes y alinear las reivindicaciones sobre la gestión del impuesto con la agenda para la transformación de Baleares y no adoptar medidas de forma inconexa".

Para la FEHM, de las intervenciones de los asistentes se desprende una voluntad común de mejorar la gestión de los flujos, pero han insistido en que la propuesta planteada de subir el ITS no servirá en absoluto para este fin. "Ya los hemos reiterado en muchas ocasiones, y los hechos lo demuestran. Si queremos incidir sobre la demanda, hay que actuar sobre la oferta", han añadido.

La portavoz y vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha afirmado que la prueba de que ésta es la vía para modularla, se evidencia en cómo se ha transformado el perfil del cliente que visita el archipiélago a través del reposicionamiento y fuertes inversiones que se han hecho desde el sector y que ahora corresponde extender a las zonas turísticas, servicios públicos y resto de la cadena de valor turístico.

Los hoteleros, al mismo tiempo, han puesto de manifiesto la necesidad de plantear que la iniciativa privada también pueda tener acceso a estos recursos, estudiando la fórmula más adecuada para que se puedan maximizar los resultados.

"Los datos son contundentes: entre 2016 y 2023 se recaudaron cerca de 700 millones de euros y menos del 12% ha sido ejecutado en proyectos reales. No se puede justificar un nuevo esfuerzo fiscal sin antes corregir los errores de gestión que han lastrado la credibilidad del impuesto", han apuntado.

La FEHM ha reclamado también más y mejor información de en qué se invierte la recaudación a los turistas y residentes que la pagan ya que desconocen el destino de los fondos en la mayoría de los casos.

RECHAZO DE LA CAEB

En la misma línea, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha indicado que no apoya ningún incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y ha exigido que se revisen los criterios de asignación de los fondos recaudados.

La patronal balear ha propuesto que se liciten, con cargo a los fondos del ITS, proyectos específicos de los establecidos en el documento de 'Bases de la agenda de transición' aprobado dentro del Pacto por la Sostenibilidad.

Para CAEB, se tiene que dotar de una mayor agilidad en la ejecución de los proyectos y que se han de priorizar proyectos de economía circular liderados por la iniciativa privada.