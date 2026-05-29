Hoteleros de Playa de Palma piden retirar la campaña publicitaria del aeropuerto por su "grave daño reputacional"

Archivo - Playa de Palma, en una foto de archivo. - ASOCIACIÓN DE HOTELEROS DE LA PLAYA DE PALMA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP) se ha sumado a la solicitud del Govern y el Consell de Mallorca para quitar la lona publicitaria de una entidad bancaria alemana del aeropuerto de Son Sant Joan, al entender que supone un "grave daño reputacional para el destino".

De este modo, la agrupación hotelera ha mostrado su rechazo "total y absoluto" a la campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Son Sant Joan, ya que consideran que esta campaña proyecta una imagen de Mallorca "vinculada al turismo de excesos", al recurrir a "códigos y referencias ampliamente asociados al descontrol", según ha apuntado la asociación en un comunicado.

El presidente de la AHPP, Pedro Marín, ha señalado que el sector hotelero de Playa de Palma "lleva años trabajando para transformar el modelo turístico hacia la calidad y el civismo", mientras que campañas como esta ha aseverado que "vuelven a promocionar el turismo de excesos que quieren dejar atrás".

Asimismo, han calificado de "inadmisible" que la principal puerta de entrada a la isla difunda este tipo de mensajes, ya que "contradicen directamente" el esfuerzo sostenido que instituciones públicas, sector privado y empresarial y residentes realizan para "reposicionar Mallorca".

Desde la asociación han advertido que este tipo de campañas "no son neutras", sino que "condicionan la percepción del visitante" y refuerzan comportamientos que el destino "intenta erradicar, con impacto directo en la convivencia y en la imagen proyectada internacionalmente".

Por todo ello, los hoteleros han respaldado la posición del Govern y del Consell de Mallorca y exigen a Aena que "actúe con responsabilidad" con la retirada "inmediata" de la campaña.

"Mallorca y Playa de Palma no puede permitirse volver a quedar asociadas a estereotipos que perjudican su presente y su futuro", han mantenido.