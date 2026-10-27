Hoteleros y químicos piden acelerar las infraestructuras y mantener la inversión hídrica en Baleares

Una mesa redonde de la cuarta jornada de trabajo sobre el ciclo del agua. - FEHM

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Clúster de la Industria Química de Baleares (Cliqib) han reclamado una aceleración en las infraestructuras y que se mantenga la inversión para avanzar en la gestión del agua en las Islas.

Las dos entidades han organizado una jornada de trabajo en la que se han abordado cuestiones como la ejecución de las infraestructuras previstas, el mantenimiento de inversiones en el tiempo, la reducción de las pérdidas de las redes y la mejoría de la depuración y la reutilización.

La responsable de comunicación y proyectos de la FEHM, María Durán, ha sostenido que la gestión del agua no debe abordarse "exclusivamente" desde la perspectiva turística, sino como "una cuestión de territorio". En este sentido, ha defendido el trabajo sobre la planificación, las infraestructuras, la inversión y la capacidad de gestión.

Por su parte, el clúster de químicos ha reivindicado la importancia de contar con un centro tecnológico propio en Baleares para desarrollar proyectos de validación tecnológica del ciclo del agua.

INVERSIÓN AL CICLO DEL AGUA

Por otro lado, el director general de Recursos Hídricos del Govern, Joan Calafat, ha recordado que en los últimos dos años se han destinado 322 millones de euros al ciclo del agua y que actualmente hay infraestructuras planificadas por valor de 713 millones de euros.

Entre las actuaciones, ha destacado la remodelación de la desaladora de la bahía de Palma, el desbloqueo de la depuradora de Can Picafort y Playa de Muro, y la nueva conducción de abastecimiento en alta entre Petra y Manacor, además del impulso a tres nuevas desaladoras en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Calafat ha sostenido que los problemas estructurales del agua "no pueden resolverse en una sola legislatura" y ha defendido la necesidad de proyectos plurianuales e inversiones.

Uno de los retos señalados ha sido el agua no contabilizada. En esta línea, ha subrayado la necesidad de mejorar el análisis y la transparencia, reforzar la capacidad de gestión, disponer de avisos tempranos de sequía y actuar sobre las redes municipales. "No tenemos que escoger entre gestionar o invertir, necesitamos las dos cosas", ha indicado Calafat.

BALEARES, UN LABORATORIO DE PRUEBAS

Por su parte, Xavier Amores, del Cluster Manager del Catalan Water Partnership, ha considerado que Baleares reúne las condiciones para convertirse en un laboratorio de pruebas para buscar soluciones relacionadas con el agua.

En este campo de pruebas, según ha insinuado, se podría tratar la gestión de la demanda basada en estudios fiables y actualizados, así como incentivos para quienes invierten y mejoran su eficiencia. "La innovación es el primer paso, pero muchas veces los proyectos mueren en el piloto", ha explicado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de disponer de ayudas para la transición hídrica y de una administración ágil en su resolución.

UN TOTAL DE 36.000 CONTADORES

Asimismo, la directora de innovación de Veolia en Baleares, Desirée Marín, ha explicado el desarrollo del agua en Calvià y la colaboración público-privada que ha permitido avanzar en la digitalización del municipio y otros 11 municipios del Pla, con la implantación de 36.000 contadores de telemedida.

Estas herramientas permiten disponer de mayor información sobre consumos, monitorizar captaciones y calidad del agua, detectar incidencias y reforzar la gestión de la depuración.

Según Marín, "no basta con tener la información", sino que hay que "sabe leerla" porque los datos por sí solos "no resuelven nada". Así, ha defendido el valor de los datos como instrumento para planificar, anticipar y tomar decisiones.

INTERVENCIONES FUTURAS

Los asistentes han cuestionado las inversiones previstas y su calendario. Entre las cuestiones planteadas se ha incidido en la situación de la depuración en la zona de Muro y Can Picafort, las necesidades de canalización en Alcúdia, la renovación de tuberías y redes y la reducción de las pérdidas de agua en las conducciones.

También se ha solicitado información sobre la evolución de las reservas hídricas y su relación con la garantía efectiva del suministro, así como sobre las inversiones para mejorar las redes y el abastecimiento.