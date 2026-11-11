La huelga general comienza en los centros educativos con buena respuesta, a la espera de datos de seguimiento

Piquete informativo del STEI en Son Pacs. - STEI

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general por la vivienda y los salarios dignos convocada este miércoles ha comenzado en los centros educativos de Baleares sin incidentes destacables y con buena respuesta, a la espera de conocer los datos de seguimiento.

El secretario general del sindicato STEI en Baleares, Miquel Gelabert, ha destacado la organizción y la movilización en las redes sociales los días previos al paro y ha previsto un seguimiento "satisfactorio" de la huelga en los centros educativos, aunque los datos se conocerán en las próximas horas.

Piquetes informativos de la organización han organizado piquetes en las primeras horas de la huelga en emplazamientos como Emaya y las cocheras de la EMT.

La organización se sumó a la huelga para reclamar una "rectificación urgente" de las políticas de vivienda y del modelo económico de Baleares.

La organización considera necesario dar respuesta a "una demanda social cada vez más urgente", la de los trabajadores que pese a tener un empleo no pueden acceder a una vivienda digna o deben destinar una parte cada vez mayor de sus salarios a pagar el alquiler.