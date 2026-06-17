La huelga médica en Baleares acumula más de 190 operaciones y 4.700 consultas y pruebas suspendidas esta semana

Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital 12 de Octubre. - Isa Saiz - Europa Press

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco ha supuesto hasta este miércoles en Baleares la cancelación más de 195 intervenciones quirúrgicas y más de 4.700 consultas y pruebas diagnósticas.

Según los datos facilitados por el IBSalut, sólo este miércoles se han anulado un total de 62 operaciones y 1.362 consultas y pruebas diagnósticas.

El lunes, último dato disponible, se cancelaron 1.577 consultas en atención primaria.