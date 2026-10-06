La huelga de las trabajadoras de las 'escoletes' registra un seguimiento del 20%

Escoleta Can Cantó, Eivissa - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de las trabajadores de las 'escoletes' de Baleares ha registrado un seguimiento del 20,7 por ciento, según datos difundidos por la Conselleria de Educación y Universidades actualizados hasta las 14.00 horas de este lunes.

En concreto, el seguimiento de la huelga ha sido del 19,7 por ciento en Mallorca; del 43,8 por ciento en Menorca; del 11,1 por ciento en Eivissa; y del 6,4 por ciento en Formentera.

El paro va acompañado de varias movilizaciones en Mallorca, Menorca y Eivissa. Así, en Palma, más de un centenar de personas se han concentrado frente al Parlament para pedir la negociación de un convenio autonómico y la revisión del decreto de mínimos.

La Xarxa 0-3 ha hecho una valoración positiva de la concentración y de la huelga, según ha afirmado una de sus portavoces, Noelia Jiménez, si bien ha reconocido que la situación es "complicada" porque el colectivo se siente "engañado".

En este sentido, ha asegurado que el Govern "se ha aprovechado de la buena fe" de la Xarxa de hacer las cosas de la forma "más pacífica y coherente" y ha considerado que la Conselleria de Educación y Universidades les ha hecho una "jugada".

Jiménez ha recordado que el Govern prometió una propuesta del decreto de mínimos, pero ha reprochado que el borrador es una "vergüenza" porque "no habla de ratios, ni de los niños con necesidades educativas especiales".