La la huelga transcurre en Eivissa de manera tranquila y sin incidentes, según UGT

EIVISSA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha asegurado que estas primeras horas de la huelga general están siendo "horas tranquilas" y sin incidentes en la isla de Eivissa.

Según han explicado a Europa Press fuentes de UGT, un piquete compuesto por unas 60 personas está recorriendo la ciudad de Eivissa "sin problemas".

A primera hora de este miércoles, estos piquetes han dificultado la entrada a centros educativos como el IES Isidor Macabich, bloqueando también algunas entradas a la ciudad.