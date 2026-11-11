La huelga transcurre sin incidencias en los hoteles de Mallorca

Archivo - Fachada de un hotel. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles por la vivienda y los salarios dignos está transcurriendo sin incidencias en los hoteles de Mallorca, según ha informado en un comunicado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

La FEHM ha realizado durante la mañana de este miércoles un seguimiento a través de las 23 asociaciones hoteleras que conforman la federación.

Las respuestas recibidas trasladan una misma situación de actividad con normalidad, una jornada ordinaria y sin incidencias reseñables.

Cabe recordar que en estos momentos, Palma y Playa de Palma concentran la mayor parte de la planta hotelera operativa, junto con establecimientos que permanecen abiertos en otras zonas de Mallorca.

La información trasladada por las asociaciones refleja que la actividad se está desarrollando con normalidad y sin afectaciones vinculadas a la convocatoria.

Tal y como la FEHM ya había trasladado públicamente, los datos muestran cambios en la estructura del calendario de actividad hotelera. En 2026, el 50,1 por ciento de los establecimientos de la muestra comparable concentra su cierre entre el 1 y el 15 de noviembre, frente al 45,3 por ciento en 2025 y el 34 por ciento en 2024.

Al mismo tiempo, en torno al 20 por ciento de la planta hotelera permanece abierta durante todo el año, en la línea del ejercicio anterior. En 2019 ese porcentaje se situaba en el 16,2 por ciento y, antes de la pandemia, la planta abierta durante todo el año representaba menos de la mitad de la actual.