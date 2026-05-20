Huye de la policía en Palma con un patinete trucado para alcanzar casi 100 km/hora y acaba estampado contra un coche. - POLICÍA LOCAL DE PALMA
PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Palma ha trasladado al Hospital Son Espases al conductor de un patinete trucado que huyó de un control y acabó estampado contra un coche.
Según ha informado en redes sociales el cuerpo policial, el suceso ha ocurrido este mediodía, cuando el conductor de un patinete trucado para alcanzar velocidades de casi 100 kilómetros por hora, sin casco ni chaleco, ha huido de un control y ha chocado contra un coche estacionado.
Los agentes han tenido que practicar al individuo maniobras de reanimación antes de trasladarlo al hospital.
La Policía Local de Palma ha recordado que evadir un control o ir a velocidades ilegales multiplica el riesgo de tragedia.
Un vehículo de movilidad personal (VMP), en este caso un patinete, no puede superar los 25 km/h y este alcanzaba los 96 km/hora.
El uso de casco y chaleco es obligatorio porque protege la cabeza y facilita la visibilidad.