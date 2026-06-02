El Ibassal y CCOO avanzan en un plan de colaboración ante las altas temperaturas en el aeropuerto de Palma

Archivo - Carteles de información en el aeropuerto de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) se ha reunido con CCOO para avanzar en un plan de colaboración con medidas preventivas para hacer frente a la altas temperaturas en el aeropuerto de Palma.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha destacado en una nota de prensa la cordialidad del encuentro por ambas partes, que han mostrado su predisposición para colaborar en medidas que puedan ayudar a proteger la salud de las personas que trabajan en el aeropuerto.

Así, tanto el Ibassal como el sindicato se han emplazado a futuras reuniones para seguir trabajando en dicho plan de colaboración para resolver los problemas que hay sobre la mesa.

De este modo, ha subrayado la Conselleria, el Govern demuestra "su compromiso firme" con los trabajadores y trabajará para proteger la salud de los profesionales frente a las altas temperaturas y otras casuísticas en este espacio.