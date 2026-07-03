El Ibavi y Ciutadella formalizan la cesión un solar para impulsar vivienda pública

Imagen del solar cedido en Ciutadella - CAIB

MENORCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) y el Ayuntamiento de Ciutadella han formalizado este viernes ante notario la cesión del solar municipal de Dalt Sa Quintana al Govern con el objetivo de avanzar en la construcción de viviendas de protección pública en el municipio.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que esta promoción prevé en una primera fase la construcción de 60 viviendas públicas, de las que 35 se destinarán a personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida, y las 25 restantes se reservarán para empleados públicos. Sin embargo, han remarcado que se contempla la posibilidad de desarrollar hasta 160 viviendas públicas.

Con esta firma, el Ibavi podrá continuar con la tramitación de una promoción sobre la que, además, ya se ha resuelto el recurso relacionado con la contratación de la redacción del proyecto de la futura promoción.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, ha subrayado que esta actuación forma parte de la estrategia del Govern para incrementar el parque público de vivienda, destinado a residentes, y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones en todo el territorio.

"Con este objetivo, durante la actual legislatura se han impulsado cambios en la normativa autonómica para simplificar procedimientos, reducir plazos administrativos y agilizar la ejecución de proyectos de vivienda pública", ha dicho.

Por otra parte, Mateo ha destacado que la cesión formalizada este viernes entre el Ayuntamiento de Ciutadella y el Ibavi representa "un avance decisivo para que esta promoción pueda convertirse en una realidad". "Tras más de 18 años sin nuevas promociones públicas de vivienda en Ciutadella, damos un paso para ofrecer soluciones reales a las familias y a los profesionales que necesitan residir en el municipio. Además, las modificaciones normativas impulsadas por el Govern permiten agilizar procedimientos y reducir plazos para que estas viviendas puedan ser una realidad cuanto antes mejor", ha añadido.

Desde el Govern se ha agradecido la colaboración institucional del Ayuntamiento de Ciutadella para hacer posible la cesión y han reafirmado su compromiso de continuar trabajando para aumentar la oferta de vivienda protegida en Menorca y en el conjunto de Baleares

"Con el solar ya incorporado al patrimonio del Ibavi, la normativa adaptada para agilizar la promoción de vivienda pública y las incidencias vinculadas a la redacción del proyecto resueltas, la actuación de Dalt Sa Quintana entra en una fase decisiva", ha apuntado Mateo, quien ha finalizado asegurando que "se trata de un proyecto estratégico para Ciutadella que permitirá incrementar la oferta de vivienda asequible, favorecer el arraigo de población y contribuir a garantizar la cobertura de los servicios esenciales en el municipio".