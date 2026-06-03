El Ibavi se incorpora al Clúster de innovación de la construcción de Baleares para impulsar la edificación sostenible

El IBAVI de adhiere al Clúster de la Innovación de la Construcción de Baleares. - CAIB

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) se ha incorporado al Clúster de la innovación de la construcción de Baleares (ConstruLab360), convirtiéndose en la primera entidad pública en formar parte de este organismo orientado a la modernización del sector.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, la adhesión tiene como objetivo impulsar un modelo de construcción más innovador, tecnológico y sostenible en las Islas.

Con esta incorporación, el Ibavi pasa a integrar un espacio de cooperación entre empresas, instituciones y entidades del sector destinado a fomentar la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones constructivas más eficientes.

El clúster agrupa a agentes del ámbito de la construcción, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y otras entidades, con el objetivo de promover la industrialización del sector, la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías como la robótica o la economía circular.

Entre sus líneas de trabajo también figuran la rehabilitación energética, la mejora de la formación, la atracción de talento y el impulso de la colaboración entre empresas, universidades y administraciones públicas.