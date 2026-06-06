El Ibavi licita las obras de tres nuevas promociones de vivienda pública en Eivissa, Llucmajor y Sencelles

Proyecto de promoción de vivienda pública. - CAIB

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha publicado la licitación de las obras de tres nuevas promociones de vivienda pública en Eivissa, Llucmajor y Sencelles.

Se trata de proyectos para la construcción de viviendas de protección en la promoción de Can Cantó en Eivissa (48 viviendas previstas), Llucmajor (23) y Sencelles (10). La previsión es iniciar las obras de las tres promociones este año.

El Ibavi ha publicado las tres licitaciones, con un presupuesto base que en total suma 18,7 millones de euros tras haber recibido la aprobación del Consell de Govern de la pasada semana, tanto de la autorización del correspondiente gasto como del proyecto de construcción de estas promociones, como parte del procedimiento exprés del que se benefician al tratarse de inversiones declaradas de interés autonómico.

La promoción de Can Cantó en Eivissa, en un solar municipal situado en la calle Els Cubells, prevé 48 viviendas públicas con un presupuesto base de licitación de 11,4 millones de euros.

La promoción de Llucmajor, en la calle Grup Escolar, prevé 23 viviendas, con un presupuesto base de 4,9 millones, y la de Sencelles, en la calle Molins, prevé 10 viviendas, con un presupuesto base de 2,4 millones de euros.

Estas promociones de vivienda social se benefician de la declaración de inversiones de interés autonómico, una nueva figura impulsada por el Govern que permite acelerar su construcción y que se enmarca en el plan de choque para facilitar más vivienda asequible a ciudadanos residentes. Estos proyectos forman parte de las promociones con más de 1.200 viviendas públicas que tramita el Ibavi.