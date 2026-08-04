El IBDona consolida su programa de prácticas tras acoger a seis estudiantes de FP y la UIB en tres años

Archivo - La directora del IbDona, Cati Salom. - CONSELLERIA DE FAMILIAS Y ASUNTOS SOCIALES

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IBDona) ha acogido a seis alumnas del Grado Superior en Promoción de la Igualdad de Género y del Máster de Políticas de Igualdad de la Universitat de les Illes Balears (UIB) durante los últimos tres años, consolidando así su programa de prácticas para estudiantes de formación profesional y universitarias.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, cuatro de las alumnas procedían del Grado Superior en Promoción de la Igualdad de Género y las otras dos cursaban el Máster de Políticas de Igualdad de la UIB.

Las estudiantes han realizado sus prácticas en el Servicio de Gestión y Seguimiento de Proyectos y en el Servicio de Evaluación y Planificación, con tres alumnas adscritas a cada uno de ellos.

Las prácticas, que pueden alcanzar las 400 horas en función de la titulación, permiten a las alumnas acompañar a las técnicas del instituto en el desarrollo de tareas profesionales, asistir a reuniones de equipo y participar en la elaboración de estudios e informes, con el objetivo de conocer el funcionamiento del organismo y su labor en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Según la Conselleria, este programa contribuye a facilitar la incorporación laboral de las estudiantes, cuya titulación les habilita para desarrollar funciones relacionadas con la promoción de la igualdad de género tanto en entidades públicas como privadas.