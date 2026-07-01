El IBDona incrementa en un 189% el importe de subvenciones en materia de igualdad y prevención de violencia machista. - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de subvenciones que el IBDona ha concedido en materia de igualdad y prevención de las violencias machistas ha pasado de 46 a 69 entre 2024 y 2025, mientras que los importes han pasado de 593.023 euros a más de 1,7 millones de euros (189%).

Así se desprende del informe Bienal 2024-2025 que ha presentado este miércoles la institución y que explica que el incremento responde por un lado, a las nuevas líneas relacionadas con la salud mental, la discapacidad y la sensibilización; y, por otro, al refuerzo de las subvenciones destinadas a las entidades locales para impulsar el proyecto de Mesas Locales de Coordinación para el Abordaje de las Violencias Machistas, instrumentos que mejoran la coordinación entre servicios, facilitan la prevención, la detección y la atención coordinada de las víctimas.

La directora del IBDona, Cati Salom, ha presentado el informe ante la Comisión de Igualdad de género.

El informe destaca, entre otras cuestiones, que ha habido un avance notable en cuanto a la presencia de mujeres a los órganos colegiados de la Comunidad Autónoma, así como el incremento de la financiación pública dirigida al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, un impulso de la formación en igualdad de género, y un aumento de los recursos para la lucha contra la violencia machista.

En relación con los 223 órganos colegiados de la Comunidad Autónoma existentes el 2025, la presencia femenina ha sido la mayoritaria con un 54,85 por ciento de representación (el 2024 era del 46,33 por ciento). Esta cifra significa una inversión histórica en relación con la composición por géneros de los órganos colegiados autonómicos.

En cuanto al incremento de la financiación pública en materia de igualdad y prevención de las violencias machistas, el número de subvenciones concedidas por el IBDona ha pasado de 46 a 69 de 2024 a 2025.

El importe total concedido también ha experimentado un aumento importante, de 593.023 euros a más de 1,7 millones de euros. El incremento responde, por un lado, a las nuevas líneas relacionadas con la salud mental, la discapacidad y la sensibilización; y, por otro, al refuerzo de las subvenciones destinadas a las entidades locales para impulsar el proyecto de Mesas Locales de Coordinación para el Abordaje de las Violencias Machistas, instrumentos que mejoran la coordinación entre servicios, facilitan la prevención, la detección y la atención coordinada de las víctimas.

Gracias al incremento de financiación, la cobertura territorial de las Mesas de Coordinación ha pasado del 72 al 85 por ciento de los municipios de las Islas, llegando a 57 de los 67 municipios. También, dentro del mismo proyecto, se han incorporado 30 referentes de igualdad en los ayuntamientos y las mancomunidades.

AUMENTO DE LA FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO

En el apartado formativo, a lo largo de 2025 la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha organizado 64 cursos sobre igualdad de género, en los cuales han participado 647 empleados autonómicos, la cifra más elevada desde que se empezar a impartir este tipo de formación.

En el ámbito educativo, la formación del profesorado también ha sido notable. En el caso de las formaciones sobre violencia machista y educación afectiva y sexual, el número de participantes ha pasado de 66 el 2024 a 418 docentes el 2025.

En cuanto a la Salud, durante el año 2025 se impartieron 12 cursos específicos sobre detección y atención de las violencias machistas, diez impulsados por la Dirección General de Salud Pública y dos por el IBSalut. En conjunto, participaron 484 profesionales.

INCREMENTO DE SERVICIOS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

En cuanto a la atención y protección de las víctimas de violencia machista, uno de los avances más relevantes es la creación, en 2024, del Servicio de Atención Jurídica Especializada, dentro del Servicio 24 Horas de Atención a las Víctimas de Violencia Machista. En su primer año atendió 179 mujeres y en 2025 la cifra llegó a 339.

Para concluir, el Informe destaca la ampliación de los mecanismos de accesibilidad, mediante el teléfono gratuito del Servicio 24 Horas (900 17 89 89), la teletraducción, la videointerpretació para personas sordas, los materiales multilingües y los recursos de accesibilidad cognitiva. Estas actuaciones favorecen que las barreras lingüísticas, sensoriales o de comprensión no dificulten el acceso a los servicios.