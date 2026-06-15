El IBDona y las Oblates renuevan su colaboración para atender a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IBDona y Casal Petit-Germanes Oblates han renovado su convenio de colaboración para el mantenimiento del proyecto Lausana, a través del cual se atiende a mujeres en situación de prostitución o víctimas de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual.

El convenio incluye la subvención nominativa de 150.000 euro a favor de la congregación de las Germanes Oblates y, por otro lado, prevé la renovación de la cesión, de manera temporal y gratuita, de tres inmuebles propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en los que pueden residir hasta 12 mujeres víctimas.

Los objetivos del proyecto Lausana, que se lleva a cabo desde 2007, son ofrecer asistencia, protección, acogida y alojamiento a las víctimas, que a su vez desarrollan varios procesos sociolaborales, psicológicos y socioeducativos.

También se les ofrece acompañamiento y apoyo integral durante el proceso de recuperación, fomentado la recuperación y la consolidación de los hábitos saludables, ha recordado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

La directora del IBDona, Cati Salom, ha considerado que el proyecto Lausana "es un recurso esencial para garantizar una atención integral a las mujeres que han sufrido situaciones de explotación sexual, ofreciéndoles un espacio seguro desde el que reconstruir sus proyectos de vida".

"La coordinación entre administraciones y entidades sociales es clave para dar una respuesta eficaz a una realidad especialmente compleja y vulnerable", ha añadido.

El año pasado 27 mujeres víctimas fueron acogidas en el proyecto Lausana. De ellas, 19 estaban en situación de prostitución y el resto en situación de tráfico de seres humanos. Las mujeres acogidas presentaban problemáticas de vivienda, de carencia de ingresos, de inserción sociolaboral, de desestructuración familiar o de carencia de red social. La edad mayoritaria de las mujeres acogidas por el servicio se encuentra entre los 26 y los 35 años.