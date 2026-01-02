El IBDona ofrece apoyo psicológico a 33 profesionales que atienden a víctimas de violencia machista - CAIB

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IBDona) ha llevado a cabo un servicio de apoyo emocional y psicológico dirigido a profesionales que trabajan en servicios de atención directa a víctimas de violencia machista, a través del que se ha atendido a 33 profesionales en el segundo semestre de 2025.

El programa, según han destacado desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha permitido reforzar competencias, revisar casos complejos y prevenir el estrés crónico, el agotamiento emocional y el desgaste laboral asociado a la atención continuada a situaciones de violencia.

Un total de 33 profesionales han participado en el programa, que ha ofrecido apoyo, reflexión y acompañamiento emocional, con especial atención al bienestar de los profesionales.

Otro de los objetivos de la iniciativa es mejorar la calidad de las intervenciones y lograra una atención más efectiva, respetuosa y centrada en las personas usuarias.

Asimismo, se han realizado 101 sesiones, mayoritariamente en formato en línea y, puntualmente, presencial. Las sesiones, totalmente confidenciales, han combinado metodologías vivenciales, corporales y socioeducativas, con un enfoque práctico orientado a la aplicación inmediata de los aprendizajes en el desempeño professional cotidiano.

Desde la Conselleria han destacado que los resultados de la evaluación muestran una valoración global muy elevada por parte de los profesionales, con una puntuación media de 4,76 sobre 5.

De este modo, el 90,5 por ciento de los participantes afirma haber incorporado herramientas para gestionar mejor las emociones derivadas del trabajo, y el 85,7 por ciento señala una mejora clara de sus competencias profesionales.

Finalmente, los participantes destacan la necesidad de dar continuidad al servicio durante todo el año y de integrar estos espacios de supervisión como un recurso estructural.

El programa es valorado como un espacio de cura, reconocimiento y transformación, imprescindible para sostener equipos fuertes y garantizar una atención de calidad a las víctimas de violencia machista, han subrayado.