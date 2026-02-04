Ibiza fija en casi 19.000 los vehículos diarios que podrán entrar y circular por la isla este verano

Archivo - Dos coches de policía durante la protesta de funcionarios de prisiones, policías, a 10 de abril de 2021 en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha fijado en 18.918 el techo de vehículos que a diario podrán entrar y circular por la isla este próximo verano, lo que supone una reducción de 1.250 respecto al pasado 2025.

La institución insular, en un comunicado, ha considerado que la propuesta acelera el calendario de contención previsto en el estudio técnico de capacidad.

Así, con la reducción prevista para este año y para 2027, se alcanzará en dos ejercicios el límite de vehículos que el estudio fijaba para dentro de cinco años.

La propuesta incorpora una gestión dinámica del periodo de limitación para actuar de manera más eficiente sobre las semanas de mayor presión.

En este sentido, el periodo de aplicación pasa a situarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, permitiendo de este modo concentrar la regulación en el momento de mayor saturación e incentivar que parte de los desplazamientos que tradicionalmente se producían en agosto se trasladen a la primera quincena de junio o a finales de septiembre.

Además, la propuesta fija el número máximo de vehículos de alquiler sin conductor que pueden circular por la Isla durante la limitación. La cuota se reduce para la temporada de 2026 y prevé una nueva reducción adicional en 2027.

Según el Consell, el proyecto da continuidad al sistema iniciado en 2025 y se basa en criterios técnicos y en el análisis de la capacidad viaria y portuaria de Ibiza.

En este sentido, los datos de Autoridad Portuaria de Baleares (APB) muestran que el volumen total de vehículos de pasaje y mercancía acumulados entre junio y septiembre se ha reducido en unos 30.000. Este dato, ha considerado la institución insular, confirma el efecto positivo de las primeras medidas de regulación.

Además, el Consell ha abierto el trámite de participación previo al acuerdo plenario que ha de regular la entrada y permanencia de vehículos en la Isla durante las temporadas de verano de 2026 y 2027.

Con la apertura de este trámite se dará audiencia a los sectores afectados de manera directa por la regulación, antes de su aprobación definitiva en el Consell.