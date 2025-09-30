IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha rebajado a las 16.00 horas la alerta en Ibiza, decretando la alerta naranja en las Pitiusas.

Según ha informado en sus redes Aemet, se mantienen activos los avisos en Baleares por lluvias.

Precisamente, el Ayuntamiento de Ibizas ha trasladado a las familias que ya se pueden desplazar a los centros escolares para recoger a sus hijos. No obstante, ha recomendado hacerlo a pie siempre que sea posible y extremar las precauciones en caso de tener que usar vehículo.