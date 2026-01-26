Ibiza se lleva la peor parte del temporal: techos de naves volando y árboles sobre la calzada. - POLICÍA LOCAL SANT JOSEP

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de fuerte viento y tormentas de las últimas horas ha dejado un total de 83 incidentes, la mayoría en Ibiza.

En concreto, según la información facilitada por la Conselleria de Presidencia, el centro de coordinación del 112 ha atendido entre las 18.00 horas del domingo y las 06.00 horas de este lunes 53 incidentes en Ibiza y 30 en Mallorca.

Los incidentes más destacados han sido caídas de árboles (22 de los 24 totales han ocurrido en Ibiza), caídas de árboles en la calzada (23, 15 de los cuales en Ibiza), desprendimientos de elementos urbanos (13), obstáculos líquidos en la calzada (8), interrupciones de servicios básicos (7), desprendimientos de rocas (2), desprendimientos de riesgo (2).

Además, el puerto de Ibiza tuvo que cerrarse hasta las 22.30 horas del domingo. Según han añadido desde Presidencia, 78 de los 83 incidentes ya han finalizado.

INCIDENTES EN SANT JOSEP

Por su parte, la Policía Local de Sant Josep ha atendido en las últimas 24 horas más de 20 incidencias en el municipio debido al temporal.

Según ha informado la Policía en sus redes sociales, las patrullas han estado plenamente activas atendiendo principalmente caídas de árboles, vallas desprendidas, señalización arrancada o retirando objetos peligrosos en la calzada.

La calle del Torrió ha tenido que ser cortada debido a la caída de un gran árbol. La Policía ha agradecido la colaboración de otros servicios de emergencia, lo que ha permitido haber actuado rápidamente para restablecer la seguridad vial y proteger a la ciudadanía. Además, ha recomendado a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las indicaciones oficiales.

TECHOS DE NAVES ARRANCADOS

Las fuertes rachas de viento registradas en Ibiza provocaron este domingo que algunos techos de las naves situadas en la carretera de Santa Eulària, junto a un conocido supermercado, salieran volando. La zona ha sido acordonada y no hay que lamentar daños personales.